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Плавание

Сегодня, 21:35

15-летняя Мишарина стала восьмой на ЧМ-2024 на дистанции 1500 м вольным стилем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская пловчиха Ксения Мишарина заняла восьмое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

15-летняя спортсменка отстала от лидера на 31,11 секунды.

Золото завоевала немка Изабелла Гезе с результатом 15.24,69, серебро — итальянка Симона Квадарелла (+5,45), тройку медалистов замкнула экс-россиянка Анастасия Кирпичникова, выступающая за Францию (+18,64).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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