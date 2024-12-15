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Плавание

Сегодня, 19:37

Суркова заняла восьмое место на ЧМ-2024 на дистанции 50 м вольным стилем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская пловчиха Арина Суркова заняла восьмое место в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

26-летняя спортсменка показала результат 23,95 секунды.

Победительницей заплыва стала американка Гретхен Уолш, установившая новый мировой рекорд с временем 22,83 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Кейт Дугласс (23,05). Третьей стала полька Катаржина Васик (23,37).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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