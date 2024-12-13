Лифинцев завоевал третье золото на чемпионате мира по плаванию

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль в финальном заплыве на 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

18-летний спортсмен показал результат 22,47 секунды. Он завоевал свое третье золото в турнире.

Еще один россиянин — Павел Самусенко стал шестым, отстав от лидера на 0,27 секунды.

Обладателем серебряной медали стал австралиец Исаак Купер (+0,02), третьим — ирландец Шэйн Райан (+0,09).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.