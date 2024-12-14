Лузин занял девятое место на чемпионате мира на дистанции 800 м вольным стилем, Мартынычев — 12-й

Российский пловец Савелий Лузин занял девятое место в финале на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

19-летний спортсмен отстал от лидера на 5,63 секунды. Еще один россиянин Кирилл Мартынычев стал 12-м (+8,70).

Золотую медаль завоевал венгр Залан Шаркани с результатом 7.30,56. Серебряным призером стал немец Флориан Велльброк (+1,34). Тройку призеров замкнул тунисец Ахмед Джауади (+1,37).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.