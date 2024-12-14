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Плавание

Сегодня, 20:00

Ефимова не сумела выйти в финал чемпионата мира на дистанции 50 м брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
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Российская пловчиха Юлия Ефимова не вышла в финал чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 50 м брассом.

32-летняя россиянка с результатом 29,92 секунды стала шестой в своем заплыве и показала 11-е время в полуфиналах.

Лучший результат полуфинала установила литовка Рита Мейлутите — 28,39 секунды. В тройку лучших также вошли китаянка Тан Цяньтин (28,86) и американка Лилли Кинг (28,99).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
Юлия Ефимова
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