Суркова вышла в финал чемпионата мира на дистанции 50 м вольным стилем

Российская пловчиха Арина Суркова пробилась в финал чемпионата мира на короткой воде в Будапеште на дистанции 50 м вольным стилем.

26-летняя спортсменка с результатом 23,69 секунды заняла второе место в своем заплыве и показала пятое время в полуфиналах

Еще одна россиянка Дарья Трофимова стала 14-й в полуфиналах (24,11) и не сумела выйти в финал.

Лучшее время в полуфиналах установила американка Гретхен Уолш (22,87), установившая новый мировой рекорд. Также в тройку лучших вошли еще одна американка Кейт Дугласс (23,35) и полька Катаржина Васик (23,46).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.