Чемпионат России по плаванию 2024: расписание соревнований и трансляция 19 апреля

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19 апреля, в пятницу, состоятся заключительные заплывы в рамках чемпионата России по плаванию. Соревнования проходят в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. «СЭ» публикует расписание шестого дня турнира. Время начала — московское.
На сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП) и в онлайн-сервисе ВК-видео показывают в прямом эфире утренние заплывы чемпионата России. Вечернюю сессию соревнований в Казани будут транслировать на каналах «Матч Планета», «Матч Страна» и «Матч Арена».
В чемпионате России участвуют Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк и другие известные спортсмены.
Чемпионат России по плаванию: даты турнира и где смотреть трансляции