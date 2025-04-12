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Плавание

12 апреля, 15:00

Чемпионат России по плаванию 2025: даты и состав участников, расписание соревнований и где смотреть трансляции

Чемпионат России по плаванию пройдет с 13 по 18 апреля в Казани
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
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Чемпионат России по плаванию пройдет с 13 по 18 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани.

В соревнованиях примут участие пловцы со всей страны из более чем 72 регионов России. Всего на турнир допущены 811 спортсменов, которые разыграют 41 комплект наград.

Среди заявленных участников — олимпийские призеры, мировые и европейские рекордсмены Евгений Рылов, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Егор Корнев, Иван Гирев, Андрей Минаков, Павел Самусенко, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Арина Суркова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова и другие.

Начало предварительных заплывов — в 9:00 по московскому времени, полуфиналов и финалов — 18:00 (13-17 апреля) и 17:00 (18 апреля).

Программа финальных заплывов чемпионата России-2024/25

13 апреля, воскресенье

Мужчины. 200 м, вольный стиль

Женщины. 400 м, комплекс

Мужчины. 4х100 м, вольный стиль

Женщины. 4х200 м, вольный стиль

14 апреля, понедельник

Женщины. 50 м, спина

Мужчины. 400 м, вольный стиль

Мужчины. 100 м, спина

Женщины. 200 м, баттерфляй

Женщины. 50 м, брасс

Мужчины. 100 м, брасс

Мужчины. 200 м, комплекс

Женщины. 800 м вольный стиль

Смешанная эстафета. 4x100 м, комбинированная

15 апреля, вторник

Женщины. 200 м, спина

Женщины. 100 м, вольный стиль

Мужчины. 100 м, баттерфляй

Мужчины. 800 м, вольный стиль

Смешанная эстафета. 4x100 м, вольный стиль

16 апреля, среда

Мужчины. 50 м, спина

Женщины. 50 м, баттерфляй

Мужчины. 200 м, брасс

Женщины. 100 м, брасс

Женщины. 400 м, вольный стиль

Мужчины. 50 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, комплекс

Мужчины. 4x200 м, вольный стиль

17 апреля, четверг

Женщины. 100 м, спина

Мужчины. 50 м, баттерфляй

Мужчины. 400 м, комплекс

Женщины. 1500 м, вольный стиль

Женщины. 4x100 м, вольный стиль

18 апреля, пятница

Мужчины. 100 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, брасс

Мужчины. 200 м, баттерфляй

Женщины. 100 м, баттерфляй

Мужчины. 1500 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, вольный стиль

Мужчины. 50 м, брасс

Мужчины. 200 м, спина

Женщины. 50 м, вольным

Мужчины. 4x100 м, комбинированная эстафета

Женщины. 4x100 м, комбинированная эстафета

Утренние заплывы будут показывать в технической трансляции (без комментатора) в группе социальной сети «ВКонтакте» и онлайн-сервиса «VK Видео», на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечерние сессии чемпионата России в прямом эфире покажут на ресурсах холдинга «Матч ТВ», онлайн-трансляция будет также дублироваться на странице ВФП в «ВКонтакте» («VK Видео»).

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