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Плавание

Сегодня, 15:00

Чемпионат России по плаванию: даты турнира и где смотреть трансляции

Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Юлия Ефимова.
Фото Алексей Савченко // Всероссийская федерация плавания
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Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. В национальном первенстве примут участие пловцы со всей страны из более чем 70-и регионов России. Всего заявлено более 690 спортсменов, которые разыграют 41 комплект наград.
Среди участников — Евгений Рылов, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Юлия Ефимова, Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Мария Каменева, Арина Суркова, Кирилл Пригода, Владислав Гринев, Александр Щеголев, Андрей Минаков, Илья Бородин, Максим Ступин, Павел Самусенко, Светлана Чимрова, Анна Егорова, Дарья К. Устинова, Дарья С. Устинова, Ника Годун, Егор Корнев, Владислав Гринёв и многие другие.

Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных 14-18 апреля — 18:00, 19 апреля — 17:00.

Для утренних заплывов пройдет только техническая трансляция (без комментатора) в группе в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечерняя сессия чемпионата России будет показана в прямом эфире на ресурсах холдинга «Матч ТВ», онлайн-трансляция будет также дублироваться на странице ВФП в ВКонтакте (VK Видео).

Юлия Ефимова. Ефимова и другие звезды претендуют на миллион рублей за чемпионат России. Как федерация мотивирует спортсменов?

Плавание
Евгений Рылов
Евгения Чикунова
Климент Колесников
Мартин Малютин
Юлия Ефимова
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