Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований и трансляция 18 апреля

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных — 18:00.

Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 18 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Президиум — 14.00

Разминка — 17.00-17.45

Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

Время начала соревнований — московское.

Для утренних заплывов пройдет только техническая трансляция (без комментатора) в группе в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечерняя сессия чемпионата России будет показана в прямом эфире на ресурсах холдинга «Матч ТВ», онлайн-трансляция будет также дублироваться на странице ВФП в ВКонтакте (VK Видео).

Чемпионат России по плаванию: даты турнира и где смотреть трансляции