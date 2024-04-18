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Сегодня, 08:00

Чемпионат России по плаванию: расписание соревнований и трансляция 18 апреля

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта.
Фото Всероссийская федерация плавания
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Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных — 18:00.

Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 18 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Президиум — 14.00
  • Разминка — 17.00-17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

Время начала соревнований — московское.

Для утренних заплывов пройдет только техническая трансляция (без комментатора) в группе в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечерняя сессия чемпионата России будет показана в прямом эфире на ресурсах холдинга «Матч ТВ», онлайн-трансляция будет также дублироваться на странице ВФП в ВКонтакте (VK Видео).

Чемпионат России по плаванию: даты турнира и где смотреть трансляции

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