Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 14 апреля

14 апреля, 17:00
Финальные заплывы второго дня чемпионата России по плаванию во вторник, 14 апреля, начнутся в 18.00 по московскому времени. Соревнования принимает Казань.
Сегодня вечером пловцы будут соревноваться в следующих дисциплинах:
Женщины. 50 м, спина
Мужчины. 400 м, вольный стиль
Мужчины. 100 м, спина
Женщины. 200 м, баттерфляй
Женщины. 50 м, брасс
Мужчины. 100 м, брасс
Мужчины. 200 м, комплекс
Женщины. 800 м вольный стиль
Смешанная эстафета. 4x100 м, комбинированная
Трансляцию заплывов в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru на бесплатной основе.
Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта.