Чемпионат России по плаванию: трансляция финальных заплывов 14 апреля

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани

Финальные заплывы второго дня чемпионата России по плаванию во вторник, 14 апреля, начнутся в 18.00 по московскому времени. Соревнования принимает Казань.

Сегодня вечером пловцы будут соревноваться в следующих дисциплинах:

Женщины. 50 м, спина

Мужчины. 400 м, вольный стиль

Мужчины. 100 м, спина

Женщины. 200 м, баттерфляй

Женщины. 50 м, брасс

Мужчины. 100 м, брасс

Мужчины. 200 м, комплекс

Женщины. 800 м вольный стиль

Смешанная эстафета. 4x100 м, комбинированная

Трансляцию заплывов в прямом эфире показывает телеканал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru на бесплатной основе.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта.