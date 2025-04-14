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Плавание

14 апреля, 19:18

Колесников стал чемпионом России на дистанции 100 м на спине

Сергей Ярошенко
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Климент Колесников стал победителем заплыва на 100 м на спине на чемпионате России по плаванию в Казани.

Спортсмен показал результат 52,04 секунды. На втором месте расположился Мирон Лифинцев с результатом 52,15 секунды. Тройку замкнул Павел Самусенко — 52,40 секунды. Колесников и Лифинцев выполнили нормативы для участия в чемпионате мира.

Первенство в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Плавание
Климент Колесников
Мирон Лифинцев
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