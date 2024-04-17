Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 17 апреля

17 апреля пройдут очередные заплывы в рамках чемпионата России по плаванию. Соревнования проходят в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани. «СЭ» публикует расписание четвертого дня турнира. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по плаванию 17 апреля

Разминка — 08.00-09.00

Предвариельные заплывы — 09.00-13.30

Разминка — 17.00-17.45

Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00

В онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП) показывают в прямом эфире утренние заплывы чемпионата России. Вечернюю сессию соревнований в Казани будут транслировать на каналах «Матч Страна», «Матч Планета» и «Матч Арена».

Среди участников чемпионата России: Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Довгалюк и другие.

Первенство страны в Казани завершится 19 апреля.