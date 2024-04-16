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Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 16 апреля

Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Юлия Ефимова.
Фото Getty Images
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Чемпионат России по плаванию стартовал 14 апреля и завершится 19 апреля. Соревнования проходят в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани. «СЭ» публикует расписание третьего соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание чемпионата России по плаванию 16 апреля

16 апреля, вторник

Разминка — 08.00-09.00

Предварительные заплывы — 09.00-13.30

Семинар судей — 14.00-16.00

Разминка — 17.00-17.45

Специальная церемония награждения — 17.45

Финальные и полуфинальные заплывы -18.00-20.00

За утренними заплывами можно следить в онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечернюю сессию покажет телеканал «Матч! Арена».

В первенстве страны участвуют пловцы из более чем 70 регионов РФ. В столицу Татарстана приехало более 690 спортсменов, они разыграют 41 комплект наград.

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