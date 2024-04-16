Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 16 апреля

Сегодня, 10:30
Чемпионат России по плаванию стартовал 14 апреля и завершится 19 апреля. Соревнования проходят в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани. «СЭ» публикует расписание третьего соревновательного дня. Время начала — московское.
Разминка — 08.00-09.00
Предварительные заплывы — 09.00-13.30
Семинар судей — 14.00-16.00
Разминка — 17.00-17.45
Специальная церемония награждения — 17.45
Финальные и полуфинальные заплывы -18.00-20.00
За утренними заплывами можно следить в онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечернюю сессию покажет телеканал «Матч! Арена».
В первенстве страны участвуют пловцы из более чем 70 регионов РФ. В столицу Татарстана приехало более 690 спортсменов, они разыграют 41 комплект наград.