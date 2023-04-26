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Каменева — об Олимпиаде в Токио: «Из-за пустых трибун не понимала, что это вообще Олимпиада. "Игры дружбы" в Казани веселее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью «СЭ» рассказала об опыте участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

«В олимпийский год я думала, что будет очень хороший шанс у меня. По ходу сезона я показывала отличные результаты. Но на самой Олимпиаде, увы, не получилось. Были мысли, что это и есть мой потолок. Но потом разрушила сама для себя все эти иллюзии, через год-полтора установив много личных рекордов, рекордов России. Можно предположить, конечно, что вот сейчас будет мой пик, мой потолок. Но хочется верить, что все же нет и потенциал еще есть. Не просто сохранить текущий уровень, а расти дальше. Так что верю, что лучшие результаты еще впереди.

Не сказать, что часто вспоминаю токийскую Олимпиаду, но вспоминаю… Разные воспоминания были, не только связанные с плаванием, но сейчас говорим о нем. Скажу, что больше разочарования было, нежели очарования. И речь даже не о моих результатах, которые и правда оказались не самыми лучшими. А из-за атмосферы, точнее, ее отсутствия.

Из-за пустых трибун я вообще не понимала, что это Олимпиада. Не ощутила этого духа, о котором слышала по рассказам от ребят, которые были на Играх в нормальных условиях. Для меня это была единственная Олимпиада в жизни, и я не прочувствовала ее. Честно сказать, через год тут в Казани на «Играх дружбы» все было намного веселее, круче и эмоциональнее. Положительных воспоминаний практически не осталось», — сказала Каменева.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Мария не смогла пробиться в финал.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь

плавание
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