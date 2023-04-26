Чемпионка мира по плаванию Каменева поделилась мнением о компромиссе МОК

Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью «СЭ» выразила мнение о возможности участия на Олимпиаде 2024 года и других крупных международных стартах в нейтральном статусе.

Предложение допускать индивидуальные заявки от россиян в нейтральном статусе поступило от МОК в марте.

«В Токио мы тоже выступали под нейтральным статусом. Но ведь выступали. Поэтому лучше под нейтральным флагом, чем вообще никак не выступать. Это мое личное мнение — тут каждый решает сам», — сказала Каменева.

Отметим, что российские пловцы отстранены от любых стартов под эгидой FINA до особого уведомления. Недавние рекомендации МОК в FINA приняли к рассмотрению, но не стали отменять предыдущие ограничения в адрес России и Белоруссии.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь