Каменева — о рекорде мира: «Его можно установить и в Казани, так что это более реальная цель, чем олимпийская медаль»

Чемпионка мира и обладательница рекорда Европы Мария Каменева в интервью «СЭ» заявила что видит своим приоритетом рекорд мира.

«Раньше точно бы ответила, что золото Олимпиады. Сейчас скорее рекорд мира. Потому что наши шансы на участие в Олимпийских Играх… Все меньше и меньше, скажем так. А рекорд мира можно установить и на чемпионате России в Казани.

Климент Колесников и Евгения Чикунова — яркое тому доказательство. Им ничего не мешает показывать выдающийся уровень и внутри страны. А рекорд мира — это возможность вписать себя в историю. Так что рекорд мира вижу, как более осязаемую цель», — сказала Каменева.

Отметим, что российские пловцы отстранены от любых стартов под эгидой FINA до особого уведомления. Недавние рекомендации МОК в FINA приняли к рассмотрению, но не стали отменять предыдущие ограничения в адрес России и Белоруссии.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь