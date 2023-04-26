Чемпионка мира Каменева — о санкциях в адрес российского спорта: «Ничего не изменишь — проще абстрагироваться»

Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью «СЭ» рассказала о том, как смогла психологически перестроиться и принять новую реальность без международных стартов.

«Поначалу было действительно очень обидно. Вот наш век, наше время. Время тех спортсменов, кому сейчас 20-25 лет. Готовых выступать и показывать сейчас именно свои лучшие результаты. Трудно было смириться с этими реалиями, но спустя время я отпустила ситуацию. Приходит понимание, что ты ничего не можешь сделать. Эта ситуация не в твоей власти и грустью ты себе никак не поможешь.

Поэтому проще абстрагироваться. Не обязательно кому-то что-то доказывать. Докажи для начала самому себе, что ты достоин. Достоин быть лучшим. Пусть заочно, но можно бороться и доказывать свое место в мире.

Для меня это принятие началось еще в 2020 году, когда начались первые карантинные ограничения. Тогда я поняла, что может быть все что угодно, ограничения были настолько тотальными, что эмоционально пережить тот опыт было непросто. Но я поняла, что эмоциями делу не поможешь. Ничего не изменишь, а себе переживаниями сделаешь только хуже. Поэтому лучшее что я могу сделать — безболезненно пройти это время. Просто его пережить», — сказала Каменева.

Отметим, что российские пловцы отстранены от любых стартов под эгидой FINA до особого уведомления.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь