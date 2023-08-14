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Сегодня, 14:47

Чемпионка России Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское

Виктория Кравченко
Софья Сподаренко.
Фото Сайт ВФП
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Российская пловчиха Софья Сподаренко в своих соцсетях сообщила, что сменила спортивное гражданство на казахстанское. Он заявила, что теперь будет представлять сборную Казахстана, однако призналась, что решение далось ей нелегко.

«Это было непростое решение, это осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня. Хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания. Это система, в которой я выросла и показала высокие результаты», — написала спортсменка.

25-летняя Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 м баттерфляем.

11 августа сообщалось, что 67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что смене спортивного гражданства некоторыми спортсменами не стоит придавать особого значения. В Минспорте сказали, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

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