Чепик назвал Колесникова лидером сборной России по плаванию

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кто на данный момент является лидером национальной команды.

«Климент Колесников. Он как-то исподволь стал лидером. В силу своего легкого характера, доброты, отсутствия какой-то вредности в поступках. Он абсолютно позитивен. При всех своих титулах с любым разговаривает так, словно сам никакой не чемпион. Просто обычный человек. Абсолютно доступный. А то, что он не выиграл в Токио у Рылова... Ну, так судьба сложилась. Одно время стоял вопрос, сможет ли Климент вообще заниматься спортом. Поэтому, считаю, он достиг максимально высоких результатов с точки зрения всего, что пришлось преодолеть», — цитирует Чепика RT.

22-летний Колесников является двукратным призером Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным призером чемпионата мира-2019 и шестикратным чемпионом Европы.