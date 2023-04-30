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Сегодня, 20:33

Чепик назвал Колесникова лидером сборной России по плаванию

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кто на данный момент является лидером национальной команды.

«Климент Колесников. Он как-то исподволь стал лидером. В силу своего легкого характера, доброты, отсутствия какой-то вредности в поступках. Он абсолютно позитивен. При всех своих титулах с любым разговаривает так, словно сам никакой не чемпион. Просто обычный человек. Абсолютно доступный. А то, что он не выиграл в Токио у Рылова... Ну, так судьба сложилась. Одно время стоял вопрос, сможет ли Климент вообще заниматься спортом. Поэтому, считаю, он достиг максимально высоких результатов с точки зрения всего, что пришлось преодолеть», — цитирует Чепика RT.

22-летний Колесников является двукратным призером Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным призером чемпионата мира-2019 и шестикратным чемпионом Европы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142894-chepik-lider-plavanie
Климент Колесников
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