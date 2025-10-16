Четырехкратная олимпийская чемпионка Титмус объявила о завершении карьеры в 25 лет

16 октября, 12:27
Австралийская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Ариарн Титмус объявила о завершении спортивной карьеры.
Последним соревнованием для нее стали Олимпийские игры в Париже.
«Тебе только что исполнилось 25, и это время ощущается верным для того, чтобы отступить от плавания. Ты уходишь, зная, что сделано все возможное, без сожалений. Ты наполнена, довольна и счастлива», — написала Титмус в социальной сети.
Спортсменка завоевала 8 медалей на Олимпиадах: 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Кроме того, Титмус — четырехкратная чемпионка мира и обладательница мирового рекорда на дистанции 200 м вольным стилем.