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Плавание

Сегодня, 21:45

Чикунова и Пригода стали первыми на дистанции 200 метров брассом в Кубке Сальникова

Владислав Маслов
Корреспондент
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Евгения Чикунова и Кирилл Пригода победили на дистанции 200 метров брассом на Кубке Сальникова по плаванию на короткой воде среди женщин и мужчин соответственно.

Чикунова проплыла дистанцию за 2 минуты и 17,46 секунды. 2-е место заняла Татьяна Горбунова (2.20,74), 3-е — Анастасия Шиленкова (2.23,60).

Результат Пригоды — 2 минуты и 03,11 секунды. Серебро досталось Михаилу Доринову (2.03,14), бронза — Александру Жигалову (2.04,42).

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на базе Центра водных видов спорта «Невская волна».

Плавание
Евгения Чикунова
Кирилл Пригода
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