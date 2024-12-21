Чикунова и Пригода стали первыми на дистанции 200 метров брассом в Кубке Сальникова

Евгения Чикунова и Кирилл Пригода победили на дистанции 200 метров брассом на Кубке Сальникова по плаванию на короткой воде среди женщин и мужчин соответственно. Чикунова проплыла дистанцию за 2 минуты и 17,46 секунды. 2-е место заняла Татьяна Горбунова (2.20,74), 3-е — Анастасия Шиленкова (2.23,60). Результат Пригоды — 2 минуты и 03,11 секунды. Серебро досталось Михаилу Доринову (2.03,14), бронза — Александру Жигалову (2.04,42). Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на базе Центра водных видов спорта «Невская волна».