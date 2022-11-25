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Сегодня, 18:56

Чикунова на чемпионате России установила рекорд Европы на дистанции 200 м брассом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Евгения Чикунова в пятницу на чемпионате России по плаванию на короткой воде установила рекорд Европы на дистанции 200 м брассом.

В финальном заплыве 18-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 14,70 секунды. Второй стала Виталина Симонова (2.19,19). Тройку лучших замкнула Ника Годун (2.19,94).

Чикунова превзошла результат предыдущей рекордсменки Европы датчанки Рикки Педерсен, которая в декабре 2013 года на чемпионате Европы показала время 2 минуты 15,21 секунды.

Мировой рекорд принадлежит американке Ребекке Сони (2.14,57), он был установлен в декабре 2009 года.

Чемпионат России и международные соревнования по плаванию проходят в Казани с 20 по 25 ноября в рамках второго этапа «Игр дружбы».

Евгения Чикунова
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