Чикунова назвала шокирующими результаты 13-летней китайской пловчихи Юй Цзыди

Рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова отметила, что китайская пловчиха Юй Цзыди поражает своими высокими результатами, достигнутыми в 13 лет.

Летом Юй Цзыди стала бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. 11 ноября она установила новый рекорд Азии в плавании на дистанции 200 м комплексом на Китайских национальных играх, показав результат 2 минуты 7,41 секунды.

«Это шок, конечно. Я проецирую на себя, и мне кажется, что в таком возрасте я только норматив мастера спорта выполнила, а тут человек уже на чемпионате мира плывет, и впоследствии она не пропала, показывает высокие результаты. Хочется верить, что у нее и дальше сложится все. Надеюсь, тренеры знают, как работать с таким чудом», — приводит ТАСС слова Чикуновой.

В 2024 году Юй Цзыди в возрасте 11 лет приняла участие в отборочном заплыве на летние Олимпийские игры на дистанции 400 м комплексом. Ее результат составил 4 минуты 40,97 секунды, что всего лишь на 2,5 секунды больше квалификационного времени.