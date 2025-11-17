Чикунова отметила смягчение санкций в отношении российского спорта

Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова отметила смягчение санкций к российскому спорту.

«Да, смягчение санкций заметно, недавно допустили к международным стартам водное поло, и это радует. Мы нацелены на чемпионат Европы в Париже в следующем году, хотя еще недавно казалось, что европейские соревнования нам и не предвидятся. Еще год назад в Европе даже не утверждали наши рекорды», — цитирует Чикунову ТАСС.

Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года. Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе.

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.

21-летняя Чикунова является рекордсменкой мира в плавании брассом на 200 м (2 минуты 17,55 секунды).