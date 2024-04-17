Чикунова победила на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России

Евгения Чикунова завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров брассом.

19-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 5,11 секунды. Второй стала Татьяна Белоногофф (1.07,10). Тройку лидеров замкнула Юлия Ефимова (1.07,43).

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля во Дворце водных видов спорта в Казани.

Чикунова является победительницей чемпионата Европы на короткой воде, призером чемпионата мира, а также многократной чемпионкой России.