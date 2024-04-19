Чикунова победила на дистанции 200 метров брассом в рамках чемпионата России. Ефимова — вторая

Евгения Чикунова заняла первое место в соревнованиях на дистанции 200 метров брассом в рамках чемпионата России.

19-летняя пловчиха преодолела дистанцию за 2 минуты 19,74 секунды. На второй строчке находится многократная чемпионка мира Юлия Ефимова (+6,71). Третьей финишировала Виталина Симонова (+8,68).

У мужчин на дистанции 100 метров вольным стилем золотую медаль завоевал Егор Корнев (47,82). Вторым стал Андрей Минаков (48,09). Третье место занял Владислав Гринев.

Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля в Казани.