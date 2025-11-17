Видео
Плавание

17 ноября, 17:09

Чикунова призналась в страхе перед открытыми водоемами

Анастасия Пилипенко

Рекордсменка мира по плаванию на 200 м брассом Евгения Чикунова рассказала о боязни открытых водоемов.

«Вообще, я боюсь открытых водоемов. Может быть, с практикой и опытом этот страх бы ушел. Если я плаваю в бассейне, вижу дно и там все прозрачно, а в открытых водоемах просто жутко. Даже если бы мне сказали, что в воде нет ни одной рыбки, все равно идти туда страшно», — цитирует Чикунову ТАСС.

21-летняя спортсменка в 2023 году завоевала золото чемпионата России и установила мировой рекорд в плавании брассом на 200 м — 2 минуты 17,55 секунды. В 2025-м россиянка взяла серебро на чемпионате мира в этой дисциплине.

Источник: ТАСС
Плавание
Евгения Чикунова
