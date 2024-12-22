Чикунова рассказала, что иностранные пловцы были рады видеть россиян на чемпионате мира

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Рекордсменка мира Евгения Чикунова рассказала, что иностранные спортсмены были рады увидеть российских пловцов на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.
«Впечатления только положительные, их очень-очень много. Возвращение спустя три года получилось феноменальным и незабываемым. Удалось пообщаться, все говорили одно и то же: как же хорошо, что вы вернулись. Нас были рады видеть.
Получилось так, как получилось. Для меня было главным — удержать форму с чемпионата России, хотя не знаю, о какой форме там могла идти речь. В итоге получилось улучшить время и завоевать медаль, что не может не радовать. В какой-то момент казалось, что это невозможно, потому что мы внезапно узнали о поездке, да и болезнь сыграла главную роль. В любом случае я вернулась с медалью, чем я довольна», — приводит слова Чикуновой ТАСС.
Чикуновой 20 лет. В ОАЭ на чемпионате мира по плаванию на короткой воде она три года назад заняла второе место в заплыве брассом на дистанции 200 метров. На чемпионате мира в Будапеште российские пловцы выиграли 6 золотых и 4 серебряные медали, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.