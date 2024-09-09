Чикунова заявила, что в этом году будет участвовать только во внутренних стартах

Мировая рекордсменка, вице-чемпионка мира по плаванию Евгения Чикунова в интервью «СЭ» отметила, что пока не рассматривает возможность получения нейтрального статуса.

— В конце июля, отвечая на вопрос про нейтральный статус, вы сказали, что «нужно еще раз подумать, хочу ли я этого». За последний месяц созрело какое-то решение?

— Понимаю, что все СМИ вынесли эту фразу в заголовок, но смысл того ответа был другой. Я скорее рассказывала о том, какой путь мне надо проделать, чтобы постараться вернуться к международным стартам. Он непростой, и это еще мягко сказано. Поэтому прямо сейчас мыслей о нейтральном статусе у меня нет. В этом году буду стартовать на внутренних соревнованиях. У нас начинается сезон короткой воды: чемпионат России и Кубок Владимира Сальникова. Оба старта пройдут в Санкт-Петербурге, в моем родном городе. Для меня это дополнительная мотивация показать высокие результаты.

— Многие очень ждут вашего возвращения.

— Когда-то это случится, и я надеюсь, что буду готова к этому [уровню соперничества на международных стартах].