«Даже я не могу спокойно смотреть. А уж мужчины». Звезды и поклонники — о фото Ефимовой

Двукратный призер Олимпийских игр в плавании брассом Юлия Ефимова выложила откровенное фото с Гавайских островов.

Спортсменка снялась топлесс, закрывшись леями. «Дух Алоха», — подписала она кадр на пляже.

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон написала в комментариях: «Даже я не могу на это спокойно смотреть! А уж мужчины... Юля, что ты делаешь, Богиня».

А вот еще реакция поклонников спортсменки.

d4m1ennz: «Райская птичка».

zinnatnurovaaigul: «Красотка! Гордость нации!»

andreykanidov: «Афродита! Балуете вы нас, Юля».

dmitriiorlov6922: «Гавайская славянка».

drvolos: «А так можно? Поддельфинивать в брасе, я имею в виду».

mavrin.v.v1: «Что в бассейне, что на песке — класс».

oleg_rybalchenko: «Нельзя с утра такие фото».

alexey_erghin: «Алоха, гречка есть там у Вас?»