22 марта 2020, 10:32
Двукратный призер Олимпийских игр в плавании брассом Юлия Ефимова выложила откровенное фото с Гавайских островов.
Спортсменка снялась топлесс, закрывшись леями. «Дух Алоха», — подписала она кадр на пляже.
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон написала в комментариях: «Даже я не могу на это спокойно смотреть! А уж мужчины... Юля, что ты делаешь, Богиня».
А вот еще реакция поклонников спортсменки.
d4m1ennz: «Райская птичка».
zinnatnurovaaigul: «Красотка! Гордость нации!»
andreykanidov: «Афродита! Балуете вы нас, Юля».
dmitriiorlov6922: «Гавайская славянка».
drvolos: «А так можно? Поддельфинивать в брасе, я имею в виду».
mavrin.v.v1: «Что в бассейне, что на песке — класс».
oleg_rybalchenko: «Нельзя с утра такие фото».
alexey_erghin: «Алоха, гречка есть там у Вас?»
Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)