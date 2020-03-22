Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

22 марта 2020, 10:32

«Даже я не могу спокойно смотреть. А уж мужчины». Звезды и поклонники — о фото Ефимовой

Никита Коновалов
Корреспондент
Юлия Ефимова.
Фото Instagram
Telegram Дзен

Двукратный призер Олимпийских игр в плавании брассом Юлия Ефимова выложила откровенное фото с Гавайских островов.

Спортсменка снялась топлесс, закрывшись леями. «Дух Алоха», — подписала она кадр на пляже.

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон написала в комментариях: «Даже я не могу на это спокойно смотреть! А уж мужчины... Юля, что ты делаешь, Богиня».

А вот еще реакция поклонников спортсменки.

d4m1ennz: «Райская птичка».

zinnatnurovaaigul: «Красотка! Гордость нации!»

andreykanidov: «Афродита! Балуете вы нас, Юля».

dmitriiorlov6922: «Гавайская славянка».

drvolos: «А так можно? Поддельфинивать в брасе, я имею в виду».

mavrin.v.v1: «Что в бассейне, что на песке — класс».

oleg_rybalchenko: «Нельзя с утра такие фото».

alexey_erghin: «Алоха, гречка есть там у Вас?»

The spirit of Aloha ???

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Юлия Ефимова
41
Обсудить
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Биография Леонида Слуцкого: выиграл всё в России и уехал покорять Китай
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Месть Чалову за отказ подписывать контракт, новый герой и разрушенное проклятье. Что случилось в матче ЦСКА - «Факел»
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юлия Ефимова вновь удивила поклонников откровенной фотографией

Как Ефимова тренируется на карантине. Огненное видео