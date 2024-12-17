Дегтярев назвал героями российских пловцов, выступивших на чемпионате мира

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российские пловцы, выступившие и завоевавшие медали на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, являются героями.

«Поздравляю нашу сборную по плаванию. Ребята молодцы, заняли второе общекомандное место, взяли шесть золотых медалей, вся страна за них болела. Это новая генерация пловцов, которая базируется на крепкой российской школе плавания, и впереди, уверен, только победы у наших ребят. Я вижу, как люди реагируют, болеют, поздравляют, гордятся нашими спортсменами в России. Вы понимаете, они наши герои, граждане нашей страны, они любят Россию, любят спорт и привозят свои медали сюда, на территорию России», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

В чемпионате мира по плаванию на короткой воде приняли участие 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин). Золотые медали на чемпионате мира выиграли Мирон Лифинцев (50 метров и 100 метров брассом), Илья Бородин (400 метров комплексным плаванием), также россияне завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете на дистанциях 4x50 метров и 4x100 метров и в мужской комбинированной эстафете 4x100 метров.