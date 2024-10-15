Дегтярев поддержал кандидатуру Мазепина на пост главы Федерации водных видов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на пост главы Федерации водных видов спорта России.

«Мазепин давно поддерживает спорт в России, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края, поддерживаю это решение», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников 1 октября выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта. Глава Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина поддержала данную идею. Выборы в руководство новой федерации запланированы на 31 октября.

56-летний Мазепин — бывший владелец и генеральный директор Объединенной химической компании «Уралхим». Его сын Никита — экс-пилот «Формулы-1».