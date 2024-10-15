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Сегодня, 16:44

Дегтярев поддержал кандидатуру Мазепина на пост главы Федерации водных видов

Сергей Разин
корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на пост главы Федерации водных видов спорта России.

«Мазепин давно поддерживает спорт в России, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания России. Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края, поддерживаю это решение», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников 1 октября выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта. Глава Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина поддержала данную идею. Выборы в руководство новой федерации запланированы на 31 октября.

56-летний Мазепин — бывший владелец и генеральный директор Объединенной химической компании «Уралхим». Его сын Никита — экс-пилот «Формулы-1».

Источник: ТАСС
Дмитрий Мазепин
Михаил Дегтярев

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