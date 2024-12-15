Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 17:26

Журова — о российских пловцах в Будапеште: «Многие надеялись, что мы не выиграем»

Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выступления российских пловцов на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

«Уверена, что большинство западных спортивных федераций надеялись, что мы вернемся и ничего не сделаем, ничего не выиграем, потому что растеряем форму. А тут наши пловцы начали побеждать, выигрывать конкуренцию. Я же говорю — наши спортсмены все это время сидели в засаде. Теперь главное, чтобы не было обратного эффекта — другие федерация забоятся и не захотят нас возвращать», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Илья Бородин. Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото

За пять дней чемпионата мира россияне завоевали пять золотых медалей. Спортсмены из России выступают на турнире в качестве нейтральных атлетов.

Источник: РБ Спорт
2
Читайте также
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В федерации стрельбы из лука рассказали об условиях допуска россиян до международных соревнований
Глава союза конькобежцев Гуляев верит в участие россиян в Олимпиаде-2026
Российских лучников-юниоров допустили до международных турниров
Гуляев: «Работаем в направлении неофициальных контактов с ISU. Лично встречался с президентом международного союза»
Президент Союза конькобежцев России: «Жду допуска россиян. Может, будет подарок перед Новым годом»
Почетный президент ОКР Жуков назвал событие, которое разочаровало его в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя