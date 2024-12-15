Журова — о российских пловцах в Будапеште: «Многие надеялись, что мы не выиграем»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выступления российских пловцов на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

«Уверена, что большинство западных спортивных федераций надеялись, что мы вернемся и ничего не сделаем, ничего не выиграем, потому что растеряем форму. А тут наши пловцы начали побеждать, выигрывать конкуренцию. Я же говорю — наши спортсмены все это время сидели в засаде. Теперь главное, чтобы не было обратного эффекта — другие федерация забоятся и не захотят нас возвращать», — цитирует Журову «РБ Спорт».

За пять дней чемпионата мира россияне завоевали пять золотых медалей. Спортсмены из России выступают на турнире в качестве нейтральных атлетов.