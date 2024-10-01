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Сегодня, 14:55

Губерниев — о создании единой федерации водных видов спорта: «Важно, чтобы была польза»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на объединение спортивных федераций России по водным видам спорта.

«Это тренд. Вопрос в том, кто будет баллотироваться на пост президента. Я так понимаю, что Сальников будет. Кто-то еще, может быть? Нужно, чтобы люди предлагали свои программы, свои пути развития. Федерация водных видов спорта будет одна, наверное, так будет удобнее. Важно, чтобы польза была, посмотрим кто будет руководить. Может, кто-то из молодых, хочется увидеть новые лица», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

О решении слияния федераций 1 октября сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. В новую объединенную организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду.

Александр Абустин

Дмитрий Губерниев

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