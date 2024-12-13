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Губерниев — о золоте и двух серебряных медалях на ЧМ: «Боеспособная команда, низко кланяюсь всем в пояс»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления Евгении Чикуновой, Кирилла Пригоды и Мирона Лифинцева на чемпионате мира по плаванию.

«Команда продолжает демонстрировать мощнейший уровень подготовки, ребята соскучились по международным стартам и мы по-прежнему в элите мирового плавания. Видите какая боеспособная команда, которая должна выступать. Обидно, что две серебрянные награды, конечно, мы очень рассчитывали на победу в этом виде. Борьба очень плотная, там парижские герои все приехали, уровень конкуренции чумовой. Низко кланяюсь всем в пояс, хочу сказать, что Лифинцев, как и Захар Петров — лучшие спортсмены России в уходящем году. Оба трехкратные чемпионы мира», — сказал Губерниев «СЭ».

Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл три золотые медали на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова завоевали серебряные медали.

Александр Абустин

Дмитрий Губерниев
Евгения Чикунова
Кирилл Пригода
Мирон Лифинцев
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