Двукратный олимпийский чемпион Рылов завершит карьеру в следующем году

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после следующего сезона.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний в спортивной карьере. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр-2024. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду [на Олимпиаду]. Я думаю, меня не захотят допускать туда по большей степени», — приводит слова Рылова РИА «Новости».

Ранее Рылов был отстранен на 9 месяцев за участие в праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта в «Лужниках». Спортсмен не стал оспаривать решение.

26-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр. Он первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. В апреле россиянин одержал победу на дистанции 200 метров на спине на чемпионате России-2023.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что World Aquatics примет решение по возможному допуску пловцов из России и Белоруссии на турниры позднее в 2023 году. В апреле была создана рабочая группа по данному вопросу.