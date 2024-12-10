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Плавание

Сегодня, 19:41

Дьякова финишировала последней в финале чемпионата мира на короткой воде на 400 м вольным стилем

Алина Савинова
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Российская пловчиха Софья Дьякова заняла последнее, восьмое место в финальном заплыве на 400 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Золото на этой дистанции завоевала канадка Саммер Макинтош. Она финишировала со временем 3 минуты 50,25 секунды и обновила мировой рекорд.

Второй стала австралийка Лани Паллистер (3.53,73). Тройку призеров замкнула еще одна представительница Канады — Мэри-Софи Харви (3.54,88).

16-летняя Дьякова проплыла за 4 минуты 02,27 секунды.

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Плавание
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