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Сегодня, 10:13

Ефимова не смогла отобраться на чемпионат мира

Сергей Разин
корреспондент
Юлия Ефимова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не смогла выйти в финал чемпионата России на 200 м брассом.

В квалификации она показала время 2 минуты 32,51 секунды и не отобралась на чемпионат мира. Ранее 33-летняя пловчиха не выполнила условия отбора на дистанциях 50 и 100 м брассом соответственно.

Чемпионат России в Казани продлится до 18 апреля. Соревнования являются официальным отбором на чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Юлия Ефимова.Ефимова не может отобраться на второй большой турнир подряд. Финал великой карьеры?
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Юлия Ефимова
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