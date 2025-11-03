Ефимова не выступит на дистанции 200 м брассом на чемпионате России

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не будет участвовать в заплыве на 200 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Ефимова выступит на дистанциях 50 и 100 м.

Чемпионат России пройдет в Казани с 7 по 12 ноября. Финал на стометровке состоится 9 ноября, а медали на пятидесятиметровке разыграют в последний день соревнований — 12 ноября.

33-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и многократный призер мирового первенства.