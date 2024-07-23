Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России по плаванию

Российская пловчиха Юлия Ефимова осталась недовольна условиями проживания в гостинице на финале Кубка России по плаванию.

«Сейчас даже хотя бы кровати раздвинули. И туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионерском возрасте», — сказала 32-летняя спортсменка в видео, которое опубликовала в социальных сетях.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира, а также семикратной чемпионкой Европы.