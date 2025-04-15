Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

15 апреля, 20:10

Ефимова о втором результате в полуфинале «Хорошо, что вчера плыла эстафету. Надеюсь, дальше, будет легче»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Telegram Дзен

Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление в полуфинале на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.

По итогам заплывов спортсменка показала второе время (1.07,44), уступив лишь Евгении Чикуновой (1.06,45). Чикунова стала единственной, кто пока проплыл по отборочному нормативу на ЧМ, установленному ФВВСР (1.06,69).

— Вторая дистанция, вы пока без норматива на ЧМ.

— Я уже говорила, что мне было тяжело 2-3 недели перед этим чемпионатом. Пыталась расслабиться, отпустить ситуацию. Единственный шанс здесь, как мне казалось, у меня был только на полтиннике. Но сейчас все равно, конечно, в ходе борьбы я немного раскрываюсь. Буду в финале делать все, что от меня зависит.

— Сейчас, по сравнению с вчерашним финалом на «полтиннике», самочувствие лучше?

— Сегодня чуть-чуть полегче, на самом деле. Хорошо, что вчера не отказалась проплыть эстафету. Поэтому надеюсь, что дальше будет еще легче.

— Цвет купальника играет эмоциональную, психологическую роль?

— Мне нравится (смеется). К сожалению, не успела ногти в цвет сделать, хотела оранжевые. Был бы полностью боевой раскрас, но ничего страшного, главное, чтобы ярко.

— Многие до сих пор считают, что Ефимова тренируется в США. Где вы готовились к чемпионату России?

— В Таганроге. Сначала была на шикарном сборе в Кабардинке, первый раз там побывала. Знаю, у нас сборная туда ездит, но мне не доводилось там бывать. Мне очень понравилась сама база, бассейн, называется он, по-моему, «Жемчужина моря». В общем, я была приятно удивлена, плюс, меня пустили туда с Джаспером. И это было прям вообще круто. Там, правда, была холодновато, но, тем не менее, мне очень понравилась база. Затем, как обычно, поехала на свою базу в Таганрог, где тренировалась две недели.

— Подготовку меняли?

— Экспериментируем. У нас из-за того, что я приболела, не получилось то, что планировалось. Поэтому уже импровизационно делали что-то, что могли, чтобы подвестись к чемпионату.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля.

Юлия Ефимова
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
В ЮАР футболист умер во время матча
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя