Ефимова пропустит смешанную эстафету на чемпионате России ради 100-метровки брассом

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустит финал смешанной эстафеты на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Спортсменка хочет отдохнуть и настроиться на дистанцию 100 метров брассом.

«Ефимова не поплывет эстафету. Она хочет отдохнуть и настроиться перед 100 м брассом», — сообщили в РИА «Новости» ВФП.

21 ноября на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ефимова стала второй на дистанции 50 метров брассом (29,95 секунды). Первое место заняла Евгения Чикунова (29,54 секунды).

Сегодня утром 31-летняя Ефимова проплыла предварительный заплыв смешанной эстафеты в составе команды Московской области.