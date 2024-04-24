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Плавание

Сегодня, 19:40

Ефимова снялась с международных соревнований в Баня-Луке по состоянию здоровья

Алина Савинова
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В пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП) объяснили, почему призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не попала в состав национальной команды для выступления на международных соревнованиях в Баня-Луке.

«Юлия не едет, снялась по состоянию здоровья», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ВФП.

Турнир в Баня-Луке состоится с 27 по 28 апреля. На нем российские спортсмены получат возможность выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх в Париже.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Плавание
Юлия Ефимова
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