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Плавание

Сегодня, 18:09

Ефимова уехала из отеля в Екатеринбурге, который раскритиковала в социальных сетях

Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова покинула гостиницу Екатеринбурга, которую раскритиковала в социальных сетях за недостаточно хорошие условия. Спортсменка приехала в город для участия в Кубке России по плаванию.

«Я переехала в другой отель, недалеко отсюда. Шикарное место, поэтому теперь не на что жаловаться. Да и там бы была, наверное, не против остаться, если бы нас либо поселили с командой, либо номер дали чуть побольше. Там еще кондиционеров нет. Я бы с удовольствием все окна закрыла, но кондиционера нет», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

Юлия Ефимова осталась недовольна своим номером. Ефимова вместо Олимпиады прилетела в Екатеринбург на Кубок России. И пожаловалась на условия в гостинице

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира, а также семикратной чемпионкой Европы.

Плавание
Юлия Ефимова
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Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале Кубка России по плаванию