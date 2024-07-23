Ефимова уехала из отеля в Екатеринбурге, который раскритиковала в социальных сетях

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова покинула гостиницу Екатеринбурга, которую раскритиковала в социальных сетях за недостаточно хорошие условия. Спортсменка приехала в город для участия в Кубке России по плаванию.

«Я переехала в другой отель, недалеко отсюда. Шикарное место, поэтому теперь не на что жаловаться. Да и там бы была, наверное, не против остаться, если бы нас либо поселили с командой, либо номер дали чуть побольше. Там еще кондиционеров нет. Я бы с удовольствием все окна закрыла, но кондиционера нет», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира, а также семикратной чемпионкой Европы.