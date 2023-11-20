Ефимова вышла в финал чемпионата России на короткой воде на дистанции 50 м

Сегодня, 19:38
Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата России на короткой воде на дистанции 50 метров брассом.
В полуфинале спортсменка проплыла дистанцию за 29,86 секунды и разделила второе место с Евгенией Чикуновой. Лучший результат показала Алина Змушко (29,80 секунды).
Чемпионат России на короткой воде-2023 — первые соревнования для Ефимовой с 2021 года. Турнир проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Финал в плавании брассом у женщин на 50 метров пройдет во вторник, 21 ноября.