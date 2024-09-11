Ефимова заявила, что может отложить планы о завершении карьеры

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может отложить планы о завершении карьеры.

Ранее 32-летняя спортсменка сообщила, что в декабре нынешнего года может провести заключительный заплыв в карьере.

«Есть некоторые ситуации, которые перенесли мои дальнейшие выступления, поэтому будем думать дальше. Перенесли на более позднее время», — приводит слова Ефимовой РИА Новости Спорт.

На вопрос о том, будет ли Ефимова участвовать в соревнованиях в следующем году, пловчиха ответила: «Возможно, даже в 2028-м».

Помимо трех олимпийских наград (два серебра и одна бронза), Ефимова завоевала шесть наград высшей пробы на чемпионатах мира и семь золотых медалей чемпионатов Европы.