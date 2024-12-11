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Плавание

11 декабря, 23:20

European Aquatics не опубликовала фото Лифинцева среди призеров чемпионата мира

Алина Савинова
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Европейская лига плавания (European Aquatics) в своих соцсетях не разместила фотографию россиянина Мирослава Лифинцева среди медалистов чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

В официальном аккаунте лиги опубликованы снимки и посты со всеми победителями и призерами турнира из Европы, за исключением Лифинцева, завоевавшего золото в стометровке на спине. При этом фотографии занявшего второе место в данном виде программы Хуберта Коша из Венгрии и бронзового призера Кацпера Стоковского из Польши там присутствуют.

После победы у Лифинцева также не брали традиционное интервью в микст-зоне.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 до 15 декабря. В турнире принимают участие 28 спортсменов из России, которые выступают в нейтральном статусе.

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Плавание
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