Плавание

6 ноября, 14:14

European Aquatics прорабатывает вопрос участия российских пловцов в чемпионате Европы

Павел Лопатко

Европейская федерация плавания (European Aquatics) ведет работу по поводу участия россиян и белорусов в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде-2025.

«European Aquatics и местный организационный комитет изучают новые правила плавания, и вскоре будет сделано соответствующее заявление», — цитирует ТАСС пресс-службу European Aquatics.

Чемпионат Европы пройдет 2 -7 декабря в польском Люблине.

World Aquatics допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
