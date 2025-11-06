European Aquatics прорабатывает вопрос участия российских пловцов в чемпионате Европы

6 ноября, 14:14
Европейская федерация плавания (European Aquatics) ведет работу по поводу участия россиян и белорусов в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде-2025.
«European Aquatics и местный организационный комитет изучают новые правила плавания, и вскоре будет сделано соответствующее заявление», — цитирует ТАСС пресс-службу European Aquatics.
Чемпионат Европы пройдет 2 -7 декабря в польском Люблине.
World Aquatics допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.