Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

6 апреля, 10:40

European Aquatics сохраняет запрет на участие российских спортсменов в своих турнирах

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics, бывшая LEN) продолжает придерживаться действующих ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Позиция European Aquatics по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям остается неизменной. В случае пересмотра этой политики мы обязательно проинформируем», — сообщает ТАСС.

В настоящее время санкции European Aquatics исключают участие российских пловцов, прыгунов в воду, синхронисток и ватерполистов в чемпионатах Европы.

При этом Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешает спортсменам из России и Беларуси выступать на своих турнирах в нейтральном статусе — это касается, в частности, предстоящего чемпионата мира в Сингапуре. Исключение составляет водное поло: рекомендации МОК сохраняют запрет на участие в командных дисциплинах.

Источник: ТАСС
2
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя